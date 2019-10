HMS-rådgiveren har sagt opp - etter oppfordring fra sin sjef

– Jeg gjorde en feil, og jeg velger å ta konsekvensen av dette, sier HMS-rådgiver i Salutis HMS, Kristin Haugen.

På oppdrag av NAV gjennomførte hun en arbeidsplass- og funksjonsvurdering av varsleren Bentes grad av arbeidsevne og hva som skulle til for å få henne tilbake i arbeid. I sin rapport konkluderte hun med at kommunens oppfølging av varsleren er lovstridig og at varsleren kunne befinne seg i livsfare. I forrige uke trakk daglig leder i Salutis HMA rapporten tilbake med umiddelbar virkning, noen dager senere valgte HMS-rådgiveren å si på sin stilling.