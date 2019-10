Måtte gå av som rådmann etter lederopprør, så ikke lenger noen grunn til å leve

– Jeg har vært helt på bunnen, og jeg så ingen grunn til å leve lenger. Jeg kan takke familien og en god psykiater for at jeg lever, sier tidligere rådmann i Kongsvinger, Gry Sjødin Neander.

En fredag ettermiddag i april mottok daværende ordfører og kommunestyret i Kongsvinger et brev fra 27 mellomledere i kommunen. I brevet ble det fremmet krav om at rådmannen og kommunalsjefen for helse og oppvekst umiddelbart måtte fjernes. Mellomlederne varslet om at rådmannen og kommunalsjefen hadde en trakasserende og fryktbasert lederstil, og de ansatte orket ikke mer. Det ble handlet raskt. Få dager senere inngikk rådmannen en sluttavtale med kommunen, etter bare ni måneder i stillingen. Dette utløste en kort mediestorm, men så ble alt stille. Gry Sjødin Neander setter nå for første gang ord på hvordan hun opplevde prosessen.