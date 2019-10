Salutis trekker sin HMS-rapport med umiddelbar virkning

– Vi vurderer rapportens innhold til å være svært subjektiv og konstaterer at vanlige saksbehandlingsprinsipper for denne type undersøkelser ikke er fulgt, herunder kontradiksjonsprinsippet. Salutis HMS trekker derfor rapporten i sin helhet tilbake med umiddelbar virkning.

Det skriver daglig leder og styreleder i Salutis HMS, Trond Grønvold, i en e-post til rådmannen og ordføreren i Eidskog. I en HMS-rapport fra slutten av mai i år rettes kraftig kritikk mot kommunen for måten varsleren har blitt behandlet på, og det konkluderes med at kommunen har brutt arbeidsmiljøloven. Rapporten har vært gjeldende i fire måneder, men to dager etter at Kommunal Rapport omtalte rapporten ble den annullert. Salutis-lederen viser til at ingen andre i Salutis HMS enn forfatter av rapporten var kjent med innholdet før den ble omtalt i Kommunal Rapport.