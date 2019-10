Varsler oppsigelse av rådmannen

Saken om rådmannens stilling er noe av det første Ole Henrik Hørstad (H) som nyvalgt ordfører måtte ta tak i. I innstillingen til kommunestyremøtet onsdag, som følges av 50 sider vedlegg, er hans forslag å si opp rådmannen.

Arbeidsgruppen som har fulgt opp rådmannssaken, har forsøkt å komme fram til en minnelig løsning uten å lykkes, heter det i innstillingen. Med i gruppen er, i tillegg til Hørstad, tidligere ordfører Ole Gustav Narud (Sp) og varaordfører Espen André Kristiansen (Ap). De mener altså at det nå er grunn til å vurdere om kommunestyret har tillit til rådmannen, og at det er grunnlag for å avslutte arbeidsforholdet.