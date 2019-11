Administrasjonen av fylkesveiene: – Har gått fra helt umulig til krevende

– Dette er en veldig forbedring av det som lå i statsbudsjettet, men jeg minner om at det som lå der var helt uakseptabelt. Denne forbedringen kom sent, men bedre sent enn aldri, sier områdedirektør Interessepolitikk Helge Eide i KS.

På nyåret skal fylkene realisere regionreformen, og de skal blant annet overta administrasjonen av fylkesveiene fra Statens vegvesen. Dette er reformens største oppgave, og ifølge Statens vegvesen omfatter den 1.850 årsverk. Fylkene har konstatert at økonomien i denne overføringen har vært uavklart, men i dag, 8. november, kom samferdselsdepartementet med et tilleggsnummer til statsbudsjettet for 2020.