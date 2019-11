Lærer frifunnet for fysisk krenkelse av elev

– Dommen er med på å skape presedens for andre som havner i en lignende situasjon. Frifinnelsen i tingretten var viktig, ikke bare for meg, men også for 100.000 lærere og for rekrutteringen til læreryrket, uttalte Ketil Stokkan til nettavisen Fri Fagbevegelse da dommen ble kjent i slutten av oktober.

Ifølge Fri Fagbevegelse var Stokkan tiltalt for å ha fysisk krenket en elev ved å holde en tavleklut mot guttens munn. Nær én måned senere er det klart at dommen ikke ankes videre til lagmannsretten, hvilket innebærer at frifinnelsesdommen er endelig.