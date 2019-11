To siktet for grovt underslag: Advokat mener det minner om en ukultur

– Min klient bidrar til sakens opplysning og samarbeider med politiet. Det er ting som tyder på at det har været en ukultur innad i kommunen, men vi må avvente det som kommer fram av etterforskningen, sier advokaten til en av de siktede, Jan Christian Kvanvik.

I sommer politianmeldte Tromsø kommune to av sine ansatte for økonomisk mislighold i en avdeling som gir arbeidstrening til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Anmeldelsen kom etter at avisa Nordlys publiserte saker som indikerte at ansatte hadde solgt kommunale eiendeler til egen vinning. Interne undersøklser avdekket mislighold, og to ansatte ble avskjediget i september.