Sluttavtale med rådmann koster Østre Toten dyrt

Partene har også blitt enige om at kommunen dekker Aslaug Dæhlens advokatutgifter. Det var lokalavisen Oppland Arbeiderblad (OA) som først brakte nyheten om at et enstemmig kommunestyre har godkjent sluttavtalen med rådmannen. Ifølge avisen var det den politiske ledelsen i Østre Toten som initierte avtalen om rådmannens avgang.

1,4 millioner kroner skal sikre Aslaug Dæhlen full rådmannslønn i tre år. Pengene skal dekke differansen mellom pensjonsutbetaling og rådmannslønn på fratredelsestidspunktet, ved fylte 62 år. Kommunen forplikter seg også til å betale rådmannens advokatutgifter.