Vil bøtelegge nynorsksyndere

Fredag 15. november var siste frist for å sende høringsuttalelse om ny språklov. En lov hvor formålet er å slå fast det ansvaret det offentlige har for norsk, samisk, tegnspråk og andre språk som staten etter internasjonale avtaler har ansvar for.

Loven skal erstatte gjeldende lov om målbruk i offentlig tjeneste (mållova), og kommer fordi det per dags dato ikke finnes noen overordnet og samlet lovgiving på språkområdet.