Går av etter 38 år som rådmann

– Jan Erik har gjort en formidabel innsats for å utvikle Bokn, og han har vært med på en rekke spennende stor og små prosjekter. Han har vært en samarbeidsorientert og inkluderende, og har evnen til å få organisasjonen til å jobbe sammen for et felles mål, sier ordfører Osmund Våga (Sp).

1981 var året da Gro Harlem Brundtland for første gang ble statsminister i Norge, og det var da prins Charles giftet seg med prinsesse Diana.