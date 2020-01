Arkivverket gir opp Trondheim kommune

Arkivverket kom på tilsyn til Trondheim i april 2018 for å se hvordan det sto til med arkivholdet i kommunen. Kommunen var da i sving for å få sammenslåingen med Klæbu kommune på plass, og Arkivverket ga kommunen ros fordi de hadde stor bevissthet om at det var behov for ekstra innsats med arkivene i forbindelse med sammenslåingen. Trondheim og Klæbu samarbeidet tett med tanke på å skaffe nye fellessystemer og digitalisere arbeidsprosesser.

Men tross mye godt arbeid gikk heller ikke Trondheim fri for pålegg fra Arkivverket. Da den endelige tilsynsrapporten ble oversendt kommunen i august 2018, inneholdt den fire pålegg som kommunen ble bedt om å ordne opp i.