Frykter at to år med data kan ha gått tapt

I desember i fjor publiserte Arkivverket tilsynsrapporter etter tilsyn hos seks kommuner og bymiljøetaten i Oslo kommune. Flere av manglene Arkivverket har funnet i arkivtjenestene er felles for flere av kommunene – som å sørge for å ha en oppdatert arkivplan – men Arkivverket har også avdekket forhold som tilsynsmyndigheten anser som mer kritisk.

I tilsynsrapporten fra Kautokeino heter det at kommunen har tapt eller tror de har tapt data fra to elektroniske systemer. Fra ett av systemene kan det være mulig at det er to år med data som har gått tapt, men det er også ukjent hvilke to år det i så fall kan være. Det andre systemet var i bruk fram til 2007 og serveren hvor systemet lå skal senere ha blitt slettet. Det er ukjent om det gamle systemet ble migrert over til det nye.