Helseopplysningene dine lever videre etter at du er død

Fra 1. januar i år har vi fått nye bestemmelser for pasient- og journalopplysninger i kommunale og fylkeskommunal helse- og omsorgstjenester. Disse nye bestemmelsene hører hjemme i Riksarkivarens forskrift § 7–29.

Her slås det blant annet fast at pasient- og journalopplysninger fra helsestasjonstjenester, skolehelsetjenesten, tannhelsetjenesten og tjenester innen rusomsorg og psykososial omsorg skal bevares for ettertiden.