Varslingssaken i Balsfjord tar tid: – Belastende for alle involverte

– Vi befinner oss i en uavklart situasjon som er belastende for alle parter. Vi venter på granskingsrapporten, slik at vi kan komme oss videre, sier ordfører Gunda Johansen (Ap) i Balsfjord kommune.

I april varslet en kommunalsjef og tre enhetsledere om at rådmann Rigmor Richardsen hadde en lederstil som skapte frykt og uro. Dette førte til at rådmannen ble permittert på ubestemt tid, det ble konstituert en ny rådmann og advokatfirmaet Rekve, Pleym & Co ble engasjert for å granske saken.