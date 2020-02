Ber Rogaland få orden på papirene sine

Arkivverket har vært på tilsynsbesøk hos Rogaland fylkeskommune, og selv om Arkivverket fikk et positivt inntrykk av hvordan arkivet fungerer som administrativt verktøy, så var det andre ting som ikke falt i god jord.

Representantene fra Arkivverket gikk gjennom arkivlokalene på fylkeshuset og fant at ingen av lokalene de fikk se, var egnet til arkivbruk. Arkivlokalene oppfyller ikke kravene til spesialrom for arkiv, i enkelte rom ble det funnet kritiske mangler i form av vinduer, synlige vannrør, fuktskader og radiatorer. Dette er mangler som medfører stor risiko for papirmaterialet, skriver Arkivverket i tilsynsrapporten.