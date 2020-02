Hadde ansvaret for barnevernet – tiltalt for overgrep mot barn

– Dette er en svært alvorlig tiltale med en høy strafferamme, sier konstituert statsadvokat Åsmund Yli hos statsadvokaten i Vestfold, Telemark og Buskerud.

Statsadvokaten i Vestfold, Telemark og Buskerud har tatt ut tiltale mot en tidligere kommunalsjef for helse, sosial og omsorg i Sandefjord. Tiltalen gjelder gjentatte seksuelle overgrep mot to gutter under 14 og 16 år i perioden 2009 til 2012. Saken ble anmeldt for to år siden. Også en annen mann er tiltalt for de samme forholdene, og begge de tiltalte nekter straffskyld.