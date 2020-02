Sogndal ber varslere om unnskyldning og gir millionerstatning

– Dette har vært en svært belastende sak for dem som har vært direkte berørt, men også for politikerne og kommunen, fordi den har angått så mange og pågått så lenge. Jeg, og mange med meg, kjenner nå på en stor lettelse for at vi har klart å avslutte saken med et enstemmig vedtak, sier varaordfører Vibeke Johnsen (SV) i Sogndal.

Siden 2016 har Sogndal vært preget av en omfattende varslingssak fra ni tidligere ansatte i barnevernet, og varslet er rettet mot fire kommunale ledere.