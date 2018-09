Nekter innsyn etter korrupsjonsanklager

Innbyggeren dumpet snø på kommunal eiendom. Da kommunen henvendte seg for å få slutt på dumpingen, krevde innbyggeren å få vite hvem som hadde tipset kommunen.

Det vil ikke Bardu kommune si. Særlig ikke etter at innbyggeren anklagde kommunens saksbehandler for å være korrupt. Det til tross for at Fylkesmannen nå har skrevet til Bardu kommune og sagt at de plikter til å behandle kravet i tråd med de regler som følger av forvaltningsloven og offentlighetsloven.