Departementet varsler lovforslag i februar

Det opplyser kommunikasjonsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet i en e-post til Kommunal Rapport. I e-posten heter det at «Lovforslaget er fortsatt under arbeid. Stortinget er underrettet om at en tar sikte på å fremme et lovforslag bygget på høringen 4.7.2018 i februar neste år.»

Det var i mars 2018 at statsminister Erna Solberg varslet at det ville komme et lovforslag som gir unntak fra innsyn i elektroniske kalendere. Det skjedde etter at Sivilombudsmannen to måneder tidligere slo fast at det er innsynsrett i statsministerens kalender.