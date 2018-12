En av fire kommuner har hemmelige budsjettmøter

Budsjettdugnad. Økonomiseminar. Dialogkonferanse. Det er bare tre av mange betegnelser på samlinger der folkevalgte og administrasjon møtes for å bearbeide tall og gi eller få innspill i budsjettprosessen. I mange tilfeller foregår samlingene helt uten at innbyggerne får kjennskap til dem.

Kommunal Rapport kan nå dokumentere at 27 av 100 undersøkte kommuner har avholdt møter der administrasjon og politikere har møttes for å kna budsjettet uten offentlig innkalling, saksliste og protokoll, slik kommuneloven krever. Tallet inkluderer også to kommuner der ordføreren har innkalt samtlige partier til budsjettdiskusjon utenom møteplanen.