Komitéleder vil ta hemmelige møter opp med ministeren

– Det skal være offentlighet. Budsjettprosesser skal være åpne, slik at det er mulig å ettergå hva som er gjort. Det at 27 av 100 kommuner har hemmelige møter, høres mye ut, sier Karin Andersen, leder av Stortingets kommunal- og forvaltningskomité.

Kommunal Rapport kan dokumentere at 27 av 100 undersøkte kommuner har avholdt møter der administrasjon og politikere har møttes for å kna budsjettet uten offentlig innkalling, saksliste og protokoll, slik kommuneloven krever. Tallet inkluderer også to kommuner der ordføreren har innkalt samtlige partier til budsjettdiskusjon utenom møteplanen.