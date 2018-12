Mener hemmelighold dreper interessen for politikk

Han reagerer kraftig på Kommunal Rapports avsløring om at 27 av 100 undersøkte kommuner avholdt hemmelige budsjettmøter i høst.

– Politikerne lager ris til egen bak. De ødelegger for den politiske interessen når debatten ikke kommer ut i det offentlige rom. Vi ser at det ikke er større interesse for lokalpolitikken og det å stå på liste enn det må være. Lokalpolitikere har et ansvar for å skape interesse for politikk, sier Hetland.