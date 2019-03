Mener munnkurv i sluttavtaler bryter med ytringsfriheten

– Det er betenkelig at det offentlige lager slike avtaler. Man kan ikke innsnevre offentlig ansattes grunnlovsfestede ytringsfrihet på denne måten, sier ekspert på ytringsfrihet, advokat Jon Wessel-Aas.

Etter å ha levert et merforbruk på 42 millioner kroner i helse om omsorgstjenesten i Ullensaker i fjor, valgte kommunaldirektør Mette Gro Iversen å si opp. I fratredelsesavtalen med kommunen blir hun gitt en sluttpakke på drøyt 550.000 kroner. I avtalen står det tydelig at innholdet i avtalen skal behandles konfidensielt, og at partene ikke skal omtale hverandre negativt.