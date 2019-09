Oslo blir slått av Kiev, Vilnius og Pristina i undersøkelse om åpenhet

– Rapporten bør motivere både Oslo kommune og andre norske kommuner til å publisere mer og lettere tilgjengelig informasjon om sentrale sider av sin virksomhet. Her ser vi at flere hovedsteder i Øst-Europa har en mer offensiv åpenhetspraksis, noe vi bør strekke oss etter her hjemme, sier generalsekretær Guro Slettemark i Transparency International Norge.

Transparency International har kåret Europas mest åpne hovedstad. I undersøkelsen er 14 indikatorer kartlagt, i hovedsak basert på tilgjengelig informasjon fra hovedstedenes hjemmesider. Et slikt begrenset indikatorsett gir mulighet til en overordnet sammenligning, men er ikke tilstrekkelig til å tegne et uttømmende bilde eller å rangere hovedstedenes åpenhet eksakt. De to beste byene er Madrid i Spania og Pristina i Kosovo. Oslo havner på en plass midt på treet av de 26 byene.