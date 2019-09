Politisk misnøye mot behandlingen av varslersaken i Eidskog

– Det er veldig interessant at så mange politikere mener at saken ikke er godt behandlet av kommunen, sier varsleren Bente i Ediskog.

I tre år har Eidskog vært preget av en varslingssak, etter at en ansatt varslet om kritikkverdige forhold rundt retakseringen av eiendomsskatt og deretter om gjengjeldelse fra ledelsen. 14 av kommunens listekandidater har tatt VGs valgomat, og ett av spørsmålene i undersøkelsen er om de synes at de som styrer kommunen har gjort en god jobb med varslersaken. Det er kun Senterpartiets kandidat Knut Gustav Woie som har valgt å si seg «litt enig» i at kommunen har håndtert varslingssaken på en god måte. Flere fremmer kritikk mot kommunen, og Frps Remi Johan Reppe Rasmussen betegner kommunens ledelse som inkompetent.