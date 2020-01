Må vurdere merinnsyn i referater fra samordningsmøter

Etter klage fra Telemarksavisa har Fylkesmannen i Vestfold og Telemark opphevet Skien kommunes vedtak om å avslå innsyn i referater fra samordningsmøtene.

Fylkesmannen er enig med kommunen i at stikkordene fra samordningsmøtene kan kategoriseres som organinterne dokumenter. Fylkesmannen konkluderer likevel med at Skien kommune må vurdere meroffentlighet – og gi innsyn der allmennhetens interesse for innsyn veier tyngre enn kommunens behov for unntak.