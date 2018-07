Flere tannleger melder fra til barnevernet

– Det er ikke positivt at mange saker meldes inn, men jeg tror det reflekterer mer at det er en økt satsing og kompetanse, framfor at flere barn har det verre, sier Morten Harry Rolstad, generalsekretær i Den norske Tannlegeforening (DNT).

I 2017 sendte tannhelsetjenesten 768 bekymringsmeldinger til barnevernet. Det er 30 prosent flere enn i 2014. Det skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Regelmessige undersøkelser

Den offentlege tannhelsetjenesten er den eneste helsetjenesten i Norge som kaller inn alle barn mellom 3 og 18 år inn til regelmessige undersøkinger.

– Vi har lys på og ser det som andre ikke ser. Det handler om oppførsel og hvordan håndtere en behandlingssituasjon. Det handler om tid og ressurser. Det har vært et satsingsområde gjennom en del år, og det er gledelig at satsingsområdet gir resultater, sier Rolstad.

Helsepersonell som mistenker at et barn blir utsatt for omsorgssvikt eller mishandling, har plikt til å melde fra om dette til barnevernet.

– Mange barn i ulike aldersgrupper kontrolleres regelmessig. Vi ser områder og tegn som kan identifisere problemstillingen, utdyper han.

Mest i Oslo

Totalt fikk barnevernet inn rundt 58 000 bekymringsmeldinger i 2017. Fra tannhelsetjenesten var det flest meldinger fra tannhelsetjenesten i Oslo, ifølge SSB. Totalt ble det sendt 108 bekymringsmeldinger i 2017 fra tannhelsetjenesten i Oslo.

Morten Harry Rolstad, som er generalsekretær i Den norske Tannlegeforening har ikke noe fasit på hvorfor det er flere bekymringsmeldinger i Oslo enn andre steder. Han tror den totale økningen skyldes flere faktorer:

– Det er vanskelig å konkludere med at barna har det verre nå enn før. Det er nok en kombinasjon av at oppmerksomhet rundt problemstillingen er høyere og terskelen for å melde bekymring er lavere. Det handler også om at tannlegene er tryggere i rollen, de vet mer hva man skal se etter og hvordan man skal se etter det, avslutter Rolstad.