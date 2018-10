30 millioner til digital satsing i barnevernet

I forslag til statsbudsjett neste år foreslår regjeringen å bevilge 30 millioner kroner til et digitaliseringsløft for barnevernet. Målet er å gi ansatte i barnevernet bedre støtte i arbeidet og mer tid til å følge opp hvert enkelt barn og hver enkelt familie.

- De aller mest sårbare har størst behov for at rettssikkerheten blir tatt hånd om. Derfor er det kritisk å få på plass et digitalt kvalitetssystem i barnevernet, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) i en pressemelding.