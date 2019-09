Ble nedstemt om erstatning til varsler

Varsleren ble ikke nevnt med et ord da kommunestyret behandlet forvaltningsrevisjonen om barnevernet i forrige uke, til tross for at kontrollutvalget hadde anbefalt å vurdere å gi henne erstatning og oppreisning for gjengjeldelse.

Barnevernet i kommunen har vært i krise siden tjenesten ble hurtig omorganisert i januar 2017 og mange av de ansatte gikk ut i sykmeldinger. Omorganiseringen ble satt i gang etter varselet, og forvaltningsrevisjonen hadde søkelys nettopp på personalforvaltningen, bemanningen og evnen til å yte forsvarlige tjenester.