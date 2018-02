Bernt svarer: Hva skjer når grunnlaget for permisjonen blir borte?

SPØRSMÅL: Vi har en folkevalgt som var fast medlem i fylkestinget og et hovedutvalg. Vedkommende søkte permisjon etter kommunelovens § 15 pga. studier i utlandet. Søknaden ble innvilget fram til juni 2018, og to nye personer ble utpekt til å dekke hans verv i permisjonstiden. Vedkommende ønsker seg nå tilbake i vervene siden studiene i utlandet ble avsluttet, og viser til at han ikke har grunnlag for permisjon lenger.

Etter min vurdering har han både rett og plikt til å utøve sine folkevalgte verv etter kommunelovens § 40, og at han derfor skal tilbake til sine verv når vilkårene for å ha permisjon ikke lenger er tilstede. Jeg tenker også at det heller ikke er nødvendig at fylkestinget fatter et vedtak om at det er greit å komme tilbake før permisjonstiden er utløpt. Fritaket har ikke medført at andre måtte søke permisjon fra sine verv eller taper en fast inntekt. Vervene gir møtegodtgjørelse pr møte.