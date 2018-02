Erstatning kan ikke hemmeligholdes

SPØRSMÅL: Kan en kommune hemmeligholde for politikerne eller allmennheten at det er utbetalt erstatning til en innbygger, for eksempel for mobbing i skolen?

SVAR: Utgangspunktet er at alle vedtak som treffes av kommunale organer, er offentlige. Vedtak truffet av folkevalgt organ skal føres i møtebok for vedkommende organ, og vedtak om utbetaling til innbygger skal meddeles i brev til denne.