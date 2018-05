Komitéleder bestemmer sakslista

SPØRSMÅL:

I vår kommune har vi delt opp kommunestyret i kommunestyrekomiteer etter kommuneloven § 10 a. Komiteleder har ansvaret for å sette opp saksliste til møtene, vil det si at hun på egen hånd kan beslutte hvilke saker som skal føres opp på dagsordenen? Vanlig praksis hos oss er at administrasjonen i samarbeid med komiteleder utarbeider saksliste, og at det da er administrasjonen som avgjør om en sak er moden for behandling i komiteen. Dersom det gjennom politiske initiativ er ønske om behandling av bestemte saker, har vi lagt til grunn at minimum en tredel av medlemmene må be om dette, og at komiteleder ikke på eget initiativ kan sette bestemte saker på sakskartet ut fra egne politiske prioriteringer. Er dette en korrekt forståelse?