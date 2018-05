Komitémøte kan være fjernmøte

SPØRSMÅL:

I et møte i et kommunalt utvalg har tre av de fem medlemmene forfall. Det ene av disse kan imidlertid delta per telefon. Vil det være tilstrekkelig til å oppfylle kravet i kommuneloven § 33 om at det er et vilkår for gyldig vedtak at minst halvdelen av medlemmene har vært til stede under forhandlingene og avgitt stemme i vedkommende sak?