Sammenslåingen står ved lag

Spørsmål:

Stortinget har vedtatt sammenslåingen av Finnmark og Troms fylkeskommuner. Det følger av inndelingsloven § 26 at fylkeskommunene skal opprette en fellesnemnd ved sammenslåing. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i forskrift fastsatt sammensetningen av fellesnemnda, hvor mange medlemmer til nemnda som skal velges fra hver av fylkeskommunene. Forskriften er gitt med hjemmel i inndelingsloven § 26 fjerde ledd. Finnmark fylkeskommune har gjennomført en folkeavstemning om den vedtatte sammenslåingen, som ga klart flertall mot den. Fylkestinget i Finnmark skal 20. juni ta stilling til om de vil oppnevne medlemmer til fellesnemnda. Hvilke virkemidler finnes for regjering og Storting dersom Finnmark nekter å oppnevne medlemmer til fellesnemnda? Etter det Kommunaldepartementet kjenner til, har det ikke skjedd før at kommuner eller fylker har nektet å oppnevne medlemmer til fellesnemnda.