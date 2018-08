Bernt svarer: Klar for Robek?

SPØRSMÅL: En kommune avsluttet regnskapet med et merforbruk, og ved budsjettbehandlingen samme år vedtar kommunestyret å dekke det inn i løpet av ytterligere ett år – ikke to som kommuneloven § 48, nr. 4, åpner for. Ved neste års budsjettbehandling viser det seg imidlertid at kommunestyret ikke klarer å oppfylle sitt ønske, og likevel må bruke to år på å dekke inn merforbruket.

Fylkesmannen fatter da vedtak om registrering av kommunen i det såkalte Robek-registeret, under henvisning til at kommunen ikke har klart å følge sin plan for inndekning av underskuddet.