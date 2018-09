Kan man tvinges til å stemme for noe man er imot?

SPØRSMÅL: Jeg har selv vært med på å bli tvunget til være med på alternativ votering der kommunestyret hadde tre forslag til vedtak. Jeg ønsket å stemme for mitt eget forslag til vedtak og mot de to andre. Flertallet i kommunestyret ønsket ikke å imøtekomme mitt ønske og valgte derfor å avklare voteringsmåte ved votering. Selv om jeg på forhånd hadde bedt om at alle tre forslagene ble votert over hver for seg. Flertallet valgte å votere over mitt forslag først. Så benytte «alternativ votering» for de to andre forslagene. Flertallet i kommunestyret tvang meg med dette å stemme i for noe jeg var imot.

Kan flertallet overstyre mindretallet vedrørende valg av «alternativ votering», eller kan en kommunestyrerepresentant kreve votering over hvert forslag som blir lagt fram? Jeg har i andre saker opplevd at organet i en sak stemmer mot alle forslag til vedtak. Og det må da være lovlig?