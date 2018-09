– Uheldig å sile vekk uønskede forslag

SPØRSMÅL: Nominasjonskomiteen i et fylkespartilag innstilt på én toppkandidat til fylkestingsvalget. Etterpå ble to andre kandidater lansert av enkeltmedlemmer i partiet, og de sa seg villig til å stille. Medlemmer av fylkespartilagets styre tok kontakt med forslagsstillerne og ba dem trekke sine forslag på motkandidater, men det ble ikke gjort. Flere av medlemmene i partistyret satt også i nominasjonskomiteen. Til slutt gjorde fylkespartistyret et vedtak hvor de støttet den innstilte kandidaten. På nominasjonsmøtet kunne medlemmene velge mellom de tre kandidatene. Hva sier lovverket om nominasjonskomiteens stilling? Bør den ha andre medlemmer enn partistyret for å sikre uavhengighet? Hvordan bør partistyret forholde seg til nominasjonskomiteens innstilling?