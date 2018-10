Hva skal med i budsjettet?

SPØRSMÅL: I forbindelse med behandlingen av budsjett har jeg blitt utfordret på at noen mener det kun er de tallfestede økonomiske prioriteringen som må inn i det helhetlige forslaget og avstemming som følge av det, men at verbalforslag eller viljeserklæringer som ikke har noe definert ressursbruk beskrevet, ikke behøves å ta inn i det helhetlige forslaget, men kan stemmes over enkeltvis. Hvordan er loven å forstå i denne sammenheng?