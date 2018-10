Stor grad av frihet til å opprette utvalg

SPØRSMÅL: Som ledd i ønsket om å løfte kommunenes arbeid med næringsutvikling har kommunestyret fått utarbeidet og vedtatt en strategisk næringsplan for 2018–2029. I den forbindelse ble det vedtatt å opprette et eget «næringsstyre» som i kommunens politiske organisasjonsmodell parallellføres med kommunenes to hovedutvalg og formannskap.

Det nye styret er forutsatt å ta over den politiske behandlingen av næringsrelaterte oppgaver og kultursaker fra formannskapet og de to andre hovedutvalgene, herunder oppgaven som fondsstyre for de kommunale næringsfondene. I tillegg til innstillende myndighet legges det opp til at styret delegeres myndighet til å fatte vedtak i enkeltsaker.