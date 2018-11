Begrenset makt for kommunestyrer som skal avvikles

SPØRSMÅL: 1) § 27 i inndelingslova sier at kommunestyrets funksjonstid i en kommune som skal slå seg sammen, er fram til tidspunktet for sammenslåingen. Som legmann tolker jeg det slik at det da også gjelde for øvrige folkevalgte organ som formannskap råd og utvalg. Stemmer det?

SVAR: Ja, de sammenslåtte kommunene eksisterer fram til det fastsatte tidspunktet for sammenslåingen, og det gjelder da ikke bare for kommunestyrene, men også for andre folkevalgte organer og administrasjonen i de enkelte kommunene. Alle disse handler på vegne av og på grunnlag av fullmakt fra kommunestyret, og her gjelder den samme begrensningen som er fastsatt for kommunestyrene i siste setning i § 27: «Deira ansvar og fullmakter er likevel avgrensa til det som er nødvendig for å avslutte verksemda i dei eksisterande einingane.»