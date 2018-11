Kan rådmannen nekte å møte i kontrollutvalget?

SPØRSMÅL: Et kontrollutvalg ba rådmannen å komme til møte og gjøre rede for risikoen for en fastlegekrise i kommunen, for hva som eventuelt kunne gjøres for å redusere en slik risiko, og hvordan kommunen administrerte fastlegeordningen. Rådmannen avslo å møte for kontrollutvalget for å svare på dette. Hun viste til at det her er tale om en tjeneste som styres nasjonalt, og at forvaltningen av fastlegetilbudet er kommunestyrets ansvar og tema for den løpende styringsdialogen mellom kommunestyret og rådmannen. Hun fremholdt at: «Kontrollutvalget har ikke en rett til å grave i rådmannens hode om tanker om framtiden». Det er politikk, sa hun og gjorde det klart at beslutningen om å ikke møte var en prinsippavgjørelse».Kommunestyret var imidlertid enig med kontrollutvalget, og påla rådmannen å møte.Hun etterkom dette, men holdt fast ved at her gikk kontrollutvalget ut over sine fullmakter etter loven. Hadde hun rett i dette?