Møter i lovens gråsone

SPØRSMÅL:

Under kommunestyrets behandling av en sak ba lederen for et av partiene om gruppemøte – og fikk innvilget dette – før kommunestyret fortsatte behandlingen av saken. I stedet for gruppemøte i dette partiet, ble det imidlertid organisert et «gruppeledermøte» ved at alle gruppelederne forlot kommunestyresalen og gikk inn på et lukket rom og diskuterte saken. Et menig medlem som ikke fikk delta i dette møtet, protesterte og fremholdt at her måtte man følge de ordinære reglene om møter i folkevalgte organer og holde dette klart atskilt fra kommunestyrets egen saksbehandling.