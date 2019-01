Man kan bli valgt inn i utvalg selv om man ikke vil

SPØRSMÅL: Vi har et utvalg i kommunen som heter Råd for eldre og funksjonshemmede. Dette utvalget har to representanter fra kommunestyret, og fire fra diverse aktuelle lag/foreninger. Nå har vi kommet i den situasjonen at det av ulike årsaker ikke er representanter fra et lag fra i høst av. Vi mangler både fast medlem og vara. Leder ved dette laget har oppnevnt to representanter uten deres samtykke. Mitt spørsmål er: Kan medlem av et lag/forening bli valgt inn i et utvalg uten deres samtykke?

SVAR: Jeg antar at det er tale om et utvalg opprettet i medhold av eldrerådsloven § 4 a, om felles råd for eldre og mennesker med funksjonshemning. Valg av medlemmer i slike råd skal foretas av kommunestyret selv, jf. kommuneloven § 10 nr. 3, som gjelder tilsvarende her. Ved valg til slike utvalg skal organisasjonene for disse ha rett til å komme med forslag til medlemmer, jf. eldrerådsloven § 2, andre avsnitt, og Lov om råd for mennesker med nedsett funksjonsevne § 6, siste setning, om forslagsrett for hhv. pensjonistforeninger og organisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne hvis det er separate råd for disse to saksområdene.