Representantskap til et IKS skal velges av kommunestyret selv

SPØRSMÅL: «Det hender at det står i selskapsavtalen for et IKS at gitte personer eller funksjoner skal utgjøre representantskapet, for eksempel medlemmene i et regionråd, eller ordfører, varaordfører og en representant fra opposisjonen. I noen tilfeller er denne indirekte oppnevningen delegert, for eksempel slik at ordfører kan peke ut representantene til det organet der medlemmene ifølge selskapsavtalen utgjør representantskapet.

Er slike ordninger i strid med IKS-loven § 6, som sier at kommunestyret selv velger representant til representantskapet, eller er delegasjonssperren ivaretatt ved at kommunestyret selv i sin tid har vedtatt selskapsavtalen?»