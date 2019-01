Tror ikke Finnmark vinner fram med søksmål

SPØRSMÅL: Finnmark fylkeskommune har sendt prosessvarsel til staten etter reglene i tvisteloven § 5-2, der man opplyser at det vil kunne bli reist sak om gyldigheten av Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark fylker. Er det sannsynlig at det blir en sak for domstolene om dette, og hvilke muligheter vil Finnmark ha for å vinne frem med et slikt søksmål?