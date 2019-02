Bernt: Ordfører kan «stjele saken» fra innbyggerinitiativet

SPØRSMÅL: Det samles underskrifter til et innbyggerinitiativ etter kommunelovens paragraf 39 a, med frist for tilslutning etter kommunestyrevalget. Kan ordfører, på bakgrunn av at saken blir kjent, fremme den for kommunestyret før forslagsstiller til innbyggerinitiativ leverer underskriftene, også når det er klart at forslagsstiller ønsker å la saken fortsette over et visst tidsrom, til etter valget 2019, nettopp for å holde saken varm gjennom valgkampen?