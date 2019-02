Kan sammenslåingskommuner selge verdiene sine?

SPØRSMÅL: Hvis en kommune eller fylkeskommune ønsker å gi bort eller selge verdier før sammenslåingen til nyttår, kan de gjøre det helt uten videre og uten å drøfte spørsmålet med sine kommende ektemaker?

SVAR: Ved sammenslåing av kommuner eller fylkeskommuner oppnevnes en fellesnemnd som skal fungere fram til sammenslåing har trådt i kraft. Denne fellesnemnda har imidlertid ikke noen generell vedtaksmyndighet i saker vedrørende den enkelte kommune eller fylkeskommune, den skal bare «samordne og ta seg av førebuinga av samanslåinga» (inndelingslova § 26, første setning). Den skal blant annet «ta hand om det førebuande arbeidet med økonomiplanen og med budsjettet for det første driftsåret etter at samanslåinga … er sett i verk». Men selve budsjett- og økonomiplanvedtaket for første driftsår for den sammenslåtte kommunen eller fylkeskommunen skal vedtas av det nyvalgte kommunestyret eller fylkestinget på grunnlag av innstilling fra formannskap eller fylkesutvalg.