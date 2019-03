Var det lov å nekte folkevalgt innsyn i konsulentrapport?

Det bakenforliggende hensyn for å holde konsulentrapporten tilbake var etter alt å dømme et ønske om at administrasjonen skulle ha mulighet for å legge sin egen saksfremstilling og sine egne vurderinger inn i saken før debatten tok til. Men dette er ikke et hensyn som kan brukes til å unndra denne rapporten fra innsyn, mener professor Jan Fridthjof Bernt. Foto: Magnus Knutsen Bjørke