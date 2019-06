Bernt svarer: Om kommunale ledere og valgbarhet

SPØRSMÅL: Ordførerkandidaten på en av kommunens valglister er i dag ansatt i en ledende stilling i kommunen, med budsjettansvar. Vedkommende har vedlagt erklæring på om at hvis hun blir valgt til ordfører, fratrer vedkommende alle sine oppgaver i kommunen og søker permisjon for perioden. Hvis vedkommende ikke skulle bli valgt som ordfører, men vil bli valgt til kommunestyret, vil vedkommende søke fritak fra alle sine politiske verv i kommunen for perioden.

Må vedkommende si opp sin stilling for å være ordførerkandidat? Har vedkommende anledning til å søke permisjon for å fortsette sin stilling i kommunen?