Bernt svarer: Engasjement skaper ikke inhabilitet

SPØRSMÅL: Et formannskapsmedlem har et sterkt engasjement for en gruppe ungdommer og tok et initiativ for å opprette en ungdomsklubb for disse. Ungdomsklubben drives av to foreninger, og politikeren har ingen formelle roller i eller bindinger til ungdomsklubben eller foreningene som driver den.

Politikeren fremmet så forslag i formannskapet om økonomisk støtte til drift av ungdomsklubben. Kunne hun gjøre det, eller har det at det var hun som tok initiativ til opprettelse av klubben og hennes sterke engasjementet for denne gruppen ungdommer, gjort henne inhabil?